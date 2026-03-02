Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

11:11, 2 марта 2026Спорт

Российский лыжник Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии

Савелий Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Россиянин Савелий Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам 2026 года в Норвегии. Об этом РИА Новости сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин.

Турнир состоится с 2 по 8 марта. До участия в нем допускаются спортсмены не старше 23 лет.

1 марта 22-летний Коростелев стал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Он финишировал вслед за тремя норвежцами.

На Олимпиаде-2026 Россию в лыжных гонках представляли Коростелев и Дарья Непряева. Они не смогли завоевать медалей, а лучшими результатами Коростелева стало четвертое место в скиатлоне и пятое место в марафоне.

