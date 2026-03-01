Реклама

15:41, 1 марта 2026Спорт

Российский лыжник Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Кубке мира

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев стал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо. Он преодолел 20-километровую дистанцию за 48 минут 41,8 секунды. Вторым и третьим финишировали его соотечественники Харальд Амундсен (плюс 0,7 секунды) и Мартин Нюэнгет (плюс 0,8). Коростелев отстал от Клебо на 4,0 секунды.

На прошедшей Олимпиаде-2026 Россию в лыжных гонках представляли Коростелев и Дарья Непряева. Они не смогли завоевать медалей, а лучшими результатами Коростелева стало четвертое место в скиатлоне и пятое место в марафоне. Россияне выступали на Играх в Италии в нейтральном статусе.

27 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) счел решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранить российских лыжников от участия в соревнованиях дискриминационным. CAS постановил отменить решение и допустить россиян до турниров.

