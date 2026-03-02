Российское «Изделие 30» засняли вблизи

Новую российскую крылатую ракету «Изделие 30» засняли вблизи

Новую российскую крылатую ракету воздушного базирования «Изделие 30» засняли вблизи. Об этом со ссылкой на украинские СМИ в своем Telegram-канале «Война История Оружие» сообщает блогер Кирилл Федоров.

«Ракета имеет размах крыла около 3 метров, боевую часть массой 800 килограммов и дальность применения не менее 1500 километров. Первые случаи применения были зафиксированы в конце прошлого года», — говорится в публикации.

Там отмечается, что «Изделие 30» представляет собой удешевленную альтернативу ракеты Х-101, применяемой бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160.

В феврале обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт заметил, что НАТО ненавидит российский самолет — стратегический бомбардировщик Ту-160М, вооруженный крылатыми стелс-ракетами Х-101 и гиперзвуковыми боеприпасами, которые могут запускать далеко за пределами досягаемости систем противовоздушной обороны противника, в частности Украины.

В апреле обозреватель издания Стив Балестриери одним словом охарактеризовал российский Ту-160М — незаменимый.