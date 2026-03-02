Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:03, 2 марта 2026Экономика

Часть россиян предупредили о дожде и снегопаде

Синоптик Тишковец: На севере Русской равнины 2 марта пройдет снегопад
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В понедельник, 2 марта, в ряде регионов, расположенных на Русской равнине, пройдут осадки в виде дождя или снега. Об этом часть россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня атлантический циклон продолжит закачивать на Русскую равнину согретые Гольфстримом воздушные массы. Но основные облачные поля этого вихря сконцентрируются на северной половине региона. Поэтому здесь ожидаются небольшие снегопады, а южнее линии Санкт-Петербург — Нижний Новгород — переходящие в дожди», — поделился информацией синоптик. Что касается юга Европейской России, эта территория окажется вне зоны ненастья, и повышенная вероятность осадков прогнозируется лишь в горах Кавказа, добавил он.

Ранее коллега Евгения Тишковца, Михаил Леус, рассказал об аномально теплом начале марта в некоторых регионах РФ. Температура выше нормы фиксировалась в Псковской, Смоленской, Калужской и Тульской областях, а также Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились детали суицида бывшего сенатора Умара Джабраилова

    МИД Германии сделал заявление об участии в конфликте против Ирана

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в ДНР

    Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

    Вернувшемуся из плена россиянину отказали в операции в больнице из-за одной ошибки

    Франция сделала заявление об участии в военных действиях на Ближнем Востоке

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Часть россиян предупредили о дожде и снегопаде

    Россиянка описала ночевку в Дубае фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно»

    Страдания россиянки из-за неправильного диагноза опасной болезни оценили в 5000 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok