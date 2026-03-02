Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 2 марта 2026Из жизни

Скандальная порнозвезда Бонни Блю назвала любимый тип мужчин для секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gilbert Flores / Variety via Getty Images

Скандальная британская порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся тем, что переспала с 1000 мужчин за 12 часов, назвала мужчин, с которыми ей больше всего нравится заниматься сексом. Об этом пишет Daily Star.

В эксклюзивном интервью изданию Блю призналась, что ей часто поступают предложения от знаменитостей. «Многие футболисты и поп-звезды связываются со мной. Наверное, и политики были, но я их не знаю и не могу назвать имен», — рассказала порномодель. При этом британка призналась, что больше всего ей нравится заниматься сексом со своими обычными фанатами и поклонниками.

Я хочу спать с теми, у кого давно этого не было или девственниками. Мне это нравится. Я предпочитаю их тем, у кого еще десяток девушек дожидается в очереди

Бонни Блю
Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
5 августа 2025
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023

В том же интервью Бонни Блю вступилась за полных мужчин и заявила, что самой сексуальной чертой любого является не внешность, а уверенность в себе.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю объявила о беременности. Это произошло после очередного секс-марафона порнозвезды, в котором участвовали 400 мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давайте сперва закончим работу». Трамп рассказал о трех очень хороших кандидатурах на пост лидера Ирана

    России спрогнозировали затяжное падение вылова ключевого вида рыб

    Европейский лидер выступил против США и Европы из-за Ирана

    Главу «Хезболлы» в парламенте убили в результате атаки Израиля

    Скончался драматург Николай Коляда

    Скандальная порнозвезда Бонни Блю назвала любимый тип мужчин для секса

    В российском регионе раскрыты три главаря тоталитарной секты

    Пленный боец ВСУ пожаловался на канадский сухпаек

    Стало известно о резком призыве соратников Трампа в отношении Ирана

    Samsung признала провал своих смартфонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok