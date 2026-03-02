Скандальная порнозвезда Бонни Блю назвала любимый тип мужчин для секса

Скандальная британская порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся тем, что переспала с 1000 мужчин за 12 часов, назвала мужчин, с которыми ей больше всего нравится заниматься сексом. Об этом пишет Daily Star.

В эксклюзивном интервью изданию Блю призналась, что ей часто поступают предложения от знаменитостей. «Многие футболисты и поп-звезды связываются со мной. Наверное, и политики были, но я их не знаю и не могу назвать имен», — рассказала порномодель. При этом британка призналась, что больше всего ей нравится заниматься сексом со своими обычными фанатами и поклонниками.

Я хочу спать с теми, у кого давно этого не было или девственниками. Мне это нравится. Я предпочитаю их тем, у кого еще десяток девушек дожидается в очереди Бонни Блю

В том же интервью Бонни Блю вступилась за полных мужчин и заявила, что самой сексуальной чертой любого является не внешность, а уверенность в себе.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю объявила о беременности. Это произошло после очередного секс-марафона порнозвезды, в котором участвовали 400 мужчин.