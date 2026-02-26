Скандальная порнозвезда Бонни Блю назвала самую сексуальную черту мужчин

Скандальная британская порнозвезда Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с 1000 мужчин за 12 часов, назвала самую сексуальную черту мужчин. Об этом пишет Daily Star.

В эксклюзивном интервью изданию Блю обратила внимание на несправедливость, с которой часто сталкиваются мужчины. Порномодель в частности отметила, что женщины порой критически относятся к их физической форме.

Очень многие женщины рассуждают о бодипозитиве. Но если говорить о мужчинах, то они нечасто слышат от своих жен или подруг: «Я не против того, что твое тело изменилось, и ты больше не такой стройный как раньше». Мужчины должны принимать себя такими, какие есть. Будьте уверены в себе. Это самое сексуальное, что может быть в вас Бонни Блю

В том же интервью Блю заявила, что для хорошего секса не нужно ничего изображать, а мужчинам необязательно обладать огромным половым органом или идеальным телом.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю объявила о беременности. Это произошло после секс-марафона, в котором участвовали 400 мужчин.