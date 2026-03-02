США впервые ударили по Ирану ракетой PrSM. Что о ней известно и почему ее назвали «уничтожителем» российских С-400?

США в Иране впервые применили новую ракету PrSM

США в Иране впервые применили новую ракету Precision Strike Missile (PrSM), известную, в частности, как «уничтожитель» российских систем противовоздушной обороны С-400.

«По всей видимости, это первое боевое применение PrSM, которые поступили на вооружение всего около двух лет назад», — говорится в публикации. По данным издания The War Zone, запуск ракеты можно было увидеть на кадрах, опубликованных Центральным командованием США в соцсетях в рамках операции «Эпическая ярость».

При опознании эксперты обратили внимание на хвостовое оперение и двухсекционный контейнер установки High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), что отличает боеприпас от старых ракет Army TACtical Missile System (ATACMS).

Названы преимущества новой PrSM

В базовом варианте (Increment 1) PrSM способна поражать цели на дистанции не менее 500 километров. Армия США поставила перед собой цель увеличить дальность полета до 650 километров, а в перспективе — до тысячи километров. В то время как максимальная дальность ракет ATACMS составляет около 300 километров.

Авторы материала отмечают, что новое оружие позволит американским военным эффективно уничтожать вражеские системы противовоздушной обороны (ПВО) и укрепленные объекты противника. Кроме того, высокая скорость делает ракеты неуязвимыми для перехвата.

Демонстрация возможностей PrSM в реальных боевых действиях против Ирана может послужить сигналом для других потенциальных противников США, в частности для Китая. В настоящее время также разрабатывается противокорабельная версия PrSM, также известная как Increment 2, которая имеет дополнительную головку самонаведения и способна поражать движущиеся цели.

PrSM назвали убийцей российских С-400

В декабре 2019 года издание Breaking Defense со ссылкой на бригадного генерала Джона Рафферти рассказало, что на европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США PrSM класса «земля — земля» станет «уничтожителем» российских систем противовоздушной обороны, например С-400, тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли.

Военный, присутствовавший на первых летных испытаниях PrSM, отмечал, что разрабатываемое оружие является частью усилий армии США по поддержке ВВС и ВМС США в возможных многодоменных операциях.

В 2025 году Defense News со ссылкой на генерал-майора Фрэнка Лосано сообщило, что армия США и компания Lockheed Martin ищут способы нарастить производство систем PrSM, которые придут на смену снарядам ATACMS. Подчеркивалось, что PrSM будет играть большую роль в конфликтах будущего, поскольку способна противостоять китайским и российским технологиям.