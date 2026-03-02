Реклама

Стала известна судьба сотрудников посольства России в Тегеране после атаки

МИД: Сотрудники посольства России в Тегеране не пострадали от атак по городу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Пострадавших среди сотрудников российского посольства и членов их семей на данный момент нет. Об этом сообщает МИД России, передает РИА Новости.

«По предварительным данным, пострадавших среди сотрудников посольства и членов их семей нет», — ответили агентству на вопрос во внешнеполитическом ведомстве.

Эту же информацию позднее подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее США и Израиль ударили по управлению дипломатической полиции, которое расположено в Тегеране у площади Фирдоуси рядом с посольством России.

