Стала известна судьба сотрудников посольства России в Тегеране после атаки

Пострадавших среди сотрудников российского посольства и членов их семей на данный момент нет. Об этом сообщает МИД России, передает РИА Новости.

«По предварительным данным, пострадавших среди сотрудников посольства и членов их семей нет», — ответили агентству на вопрос во внешнеполитическом ведомстве.

Эту же информацию позднее подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее США и Израиль ударили по управлению дипломатической полиции, которое расположено в Тегеране у площади Фирдоуси рядом с посольством России.