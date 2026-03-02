Реклама

16:59, 2 марта 2026Силовые структуры

Стали известны детали последнего дня бизнесмена Джабраилова

Перед самоубийством бизнесмен Джабраилов поужинал в московском ресторане
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Перед тем как расстаться с жизнью, бизнесмен Умар Джабраилов поужинал в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, по пути на ужин он намекнул охранникам о своем плане, они следили за бизнесменом. Однако сразу после ресторана он вернулся в апартаменты и заявил, что хочет остаться один. В момент произошедшего охрана не была в комнате с Джабраиловым, но, услышав звук выстрела, оперативно вызвала скорую. Врачи пытались спасти пострадавшего, но не смогли.

Ранее сообщалось, что Джабраилова с огнестрельным ранением головы и отеком мозга доставили в больницу. Рядом с ним был найден пистолет. Последнее сообщение в его Telegram-канале было посвящено операции Израиля и США в Иране.

Бизнесмен накануне случившегося жаловался подруге, что у него нет настроения. Этой зимой он часто говорил об одиночестве и накопившихся проблемах.

