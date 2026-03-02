Стало известно о последних СМС бизнесмена Джабраилова

«112»: В день смерти Джабраилов разослал СМС со своими намерениями охранникам

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов в день смерти разослал СМС охранникам и сообщил им о намерении уйти из жизни. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Мужчины прибежали к Джабраилову в квартиру и обнаружили его в тяжелом состоянии. До этого он посетил люксовый ресторан «Интерконтиненталь» в центре Москвы, а домой вернулся на такси. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент.

О суициде Умара Джабраилова стало известно утром 2 марта. Его госпитализировали с огнестрельным ранением головы и отеком мозга. Врачи пытались реанимировать бизнесмена около получаса, но привести его в чувство так и не смогли.

Ранее стало известно, что Джабраилов не оставил завещания.