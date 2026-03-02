Трамп ушел от ответа на вопрос про Иран, предложив посмотреть на статуи

Президент США Дональд Трамп необычно ответил на вопрос про Иран, предложив журналистам посмотреть на статуи. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Утверждается, что глава государства коротко пообщался с прессой, когда шел посмотреть на две новые статуи в Розовом саду Белого дома.

«Невероятные статуи, подойдите и посмотрите на них», — сказал Трамп репортерам, «выкрикивавшим» вопросы касательно войны с Ираном.

Ранее Трамп обратился к иранским военным, потребовав от них сложить оружие. В противном случае глава Белого дома пообещал им «неминуемую смерть». Он также подчеркнул, что удары по Ирану будут продолжаться, пока не будут достигнуты все цели военной операции.