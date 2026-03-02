Реклама

Мир
Трамп необычно ответил на вопрос про Иран

Трамп ушел от ответа на вопрос про Иран, предложив посмотреть на статуи
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп необычно ответил на вопрос про Иран, предложив журналистам посмотреть на статуи. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Утверждается, что глава государства коротко пообщался с прессой, когда шел посмотреть на две новые статуи в Розовом саду Белого дома.

«Невероятные статуи, подойдите и посмотрите на них», — сказал Трамп репортерам, «выкрикивавшим» вопросы касательно войны с Ираном.

Ранее Трамп обратился к иранским военным, потребовав от них сложить оружие. В противном случае глава Белого дома пообещал им «неминуемую смерть». Он также подчеркнул, что удары по Ирану будут продолжаться, пока не будут достигнуты все цели военной операции.

