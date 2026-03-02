Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

11:18, 2 марта 2026Мир

Трамп заявил о попытках Ирана расправиться с ним

Трамп заявил, что Иран якобы дважды пытался устранить его
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roberto Schmidt / Getty Images

Президент США Дональд Трам заявил, что Иран якобы дважды предпринимал попытку устранить его. Об этом глава государства рассказал в интервью ABC News.

«Я достал его [верховного лидера Ирана Али Хаменеи], прежде чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», — указал американский лидер.

Ранее Трамп сообщил о готовности американских военных при необходимости продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель. По его словам, для США и Израиля «не составит труда» поддерживать интенсивность боевых действий.

21 января Трамп заявил, что Иран будет стерт с лица земли, если руководство Исламской Республики попытается осуществить угрозы в его адрес.

