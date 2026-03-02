Реклама

10:30, 2 марта 2026Путешествия

Туркомпании стали терять по 1,5 миллиона долларов в день из-за коллапса на Ближнем Востоке

Потери туркомпаний из-за коллапса на Ближнем Востоке оценили в миллионы долларов
Алина Черненко

Фото: Raghed Waked / Reuters

Туристические компании стали терять по 1,5 миллиона долларов (около 117 миллионов рублей) в день из-за коллапса на Ближнем Востоке. Издержки оценил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, его комментарий опубликован в Telegram-канале организации.

«Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста в размере 80-100 долларов за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны», — заявил он.

Тем временем соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов считает, что потери туркомпаний могут быть еще выше. По его словам, если в ОАЭ на момент остановки рейсов находилось около 50 тысяч россиян, и даже половине из них потребовалась экстренная помощь, речь идет о нескольких миллионах долларов расходов в день.

«Помимо этого, хочу отметить круглосуточную работу наших команд — включая ночные дежурства, работу в выходные, переселение и расселение туристов, а также координацию через наш дубайский принимающий офис», — добавил спикер.

Ранее Департамент экономики и туризма ОАЭ поручил отелям в Дубае продлить проживание туристов, застрявших в стране из-за отмен рейсов. Им рекомендовано сохранить для них условия первоначального бронирования.

