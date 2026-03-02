Реклама

Экономика
18:28, 2 марта 2026Экономика

У входа в один из московских домов разверзлась дыра

У подъезда московского многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе провалился пол
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пол провалился прямо входа в подъезд одного из многоэтажных домов в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

На кадрах видно, что перед входом провалилась плитка и буквально разверзлась дыра. Инцидент произошел возде дома на Алтуфьевском шоссе.

Ранее стало известно, что жительница Ярославской области 14 лет жила в аварийном доме с провалившимся полом, дожидаясь нового жилья от властей.

В центре Санкт-Петербурга в одной из квартир ранее обвалился потолок. В помещении дома на улице Некрасова крупный кусок штукатурки обрушился на кровать. Обошлось без пострадавших, так как в тот момент на ней никто не лежал. Жильцы дома считают, что виной шаткого состояния дома оказались регулярные перепланировки помещений на нижнем этаже и в подвале.

