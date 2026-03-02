Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:12, 2 марта 2026Из жизни

Учительница избила девочку из-за домашнего задания и приказала никому не рассказывать

В Таиланде учительница избила девочку бамбуковой палкой из-за домашнего задания
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: CH7 News / The Thaiger

В Таиланде началось расследование из-за учительницы, которая избила второклассницу бамбуковой палкой из-за домашнего задания. Об этом сообщает The Thaiger.

Скандал разразился 25 февраля в провинции Канчанабури после того, как родители девочки обратились в полицию. Они обнаружили синяки на руках вернувшейся из школы дочери. Мать девочки позвонила в школу, и учительница заявила, что наказала ее из-за неправильно выполненного домашнего задания.

Девочка рассказала, что домашнее задание за нее выполнила одноклассница, однако учительница избила ее и заставила признать, что ошибку допустила именно она. После этого женщина приказала школьнице никому не рассказывать о случившемся. Позже женщина связалась с семьей девочки и попросила прощения, но отметила, что ребенок очень упрямый и с этим надо что-то делать.

Материалы по теме:
Палач по призванию Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
Палач по призваниюОн посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
8 ноября 2018
Проклятый дом В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
Проклятый домВ американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
29 апреля 2019

В данный момент дело расследует районный департамент народного образования провинции. Телесные наказания в государственных и частных школах Таиланда полностью запретили в марте 2025 года.

Ранее сообщалось, что тайский школьник оказался в больнице после жестокого наказания учителя. Мужчина заставил мальчика выполнить 800 приседаний из-за невыполненного домашнего задания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились детали суицида бывшего сенатора Умара Джабраилова

    Гособвинитель запросил срок для политолога Шульман

    МИД Германии сделал заявление об участии в конфликте против Ирана

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в ДНР

    Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

    Вернувшемуся из плена россиянину отказали в операции в больнице из-за одной ошибки

    Франция сделала заявление об участии в военных действиях на Ближнем Востоке

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Часть россиян предупредили о дожде и снегопаде

    Россиянка описала ночевку в Дубае фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok