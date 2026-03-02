Реклама

13:06, 2 марта 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала необычное сообщение

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «долгогривый»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала необычное слово. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Передача так называемой «Радиостанции Судного дня» вышла в эфир в 12:34 по московскому времени. Сообщение состояло из позывного, нескольких чисел и слова «долгогривый». В прошлых передачах станции оно не встречалось.

НЖТИ 19642 ДОЛГОГРИВЫЙ 3660 7001

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

    Обсудить
