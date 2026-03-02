Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:57, 2 марта 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на удар США и Израиля вблизи посольства России в Тегеране

Депутат Чепа: Все диппредставительства в Иране подвергаются большой опасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Все дипломатические представительства в Иране подвергаются очень большой опасности в связи с ударами со стороны Израиля и США, предупредил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на удар по одной из центральных площадей Тегерана вблизи российского посольства.

«Мы понимаем, что идет война. Гибнут мирные люди, о чем уже сообщают. Был нанесен удар по школе. Причем в большом радиусе не было никаких военных объектов. То есть это либо ошибка разведки, что скорее всего, [либо целенаправленный удар]. Погибло уже около 170 учеников и преподавателей. Конечно, все дипломатические представительства, которые находятся в Иране, подвергаются очень большой опасности», — прокомментировал Чепа.

Ранее появилась информация, что США и Израиль ударили по управлению дипломатической полиции, которое расположено в Тегеране у площади Фирдоуси рядом с посольством России.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день в сети появились кадры разрушенной начальной школы для девочек. На видео было запечатлено двухэтажное здание. Одна из его частей почти полностью обвалилась, от другой валил черный дым. Представитель Армии обороны Израиля Надава Шошани заявил, что у него нет данных об ударе ВВС Израиля или США по школе в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по резиденции Нетаньяху. Армия Израиля быстро ответила

    Стало известно о попытке Ирана атаковать базы Британии на Кипре

    Внучка Иосифа Бродского вышла замуж и показала свадебные фото

    «Москвич» объявил цены на новую линейку кроссоверов для России

    Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие

    Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались правом из Конституции России

    Десятки россиян застряли на любимом курорте богачей из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке

    Иран ударил по НПЗ еще в одной ближневосточной стране

    Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии

    Угрозу для Китая остаться без иранской нефти оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok