В Госдуме отреагировали на удар США и Израиля вблизи посольства России в Тегеране

Депутат Чепа: Все диппредставительства в Иране подвергаются большой опасности

Все дипломатические представительства в Иране подвергаются очень большой опасности в связи с ударами со стороны Израиля и США, предупредил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на удар по одной из центральных площадей Тегерана вблизи российского посольства.

«Мы понимаем, что идет война. Гибнут мирные люди, о чем уже сообщают. Был нанесен удар по школе. Причем в большом радиусе не было никаких военных объектов. То есть это либо ошибка разведки, что скорее всего, [либо целенаправленный удар]. Погибло уже около 170 учеников и преподавателей. Конечно, все дипломатические представительства, которые находятся в Иране, подвергаются очень большой опасности», — прокомментировал Чепа.

Ранее появилась информация, что США и Израиль ударили по управлению дипломатической полиции, которое расположено в Тегеране у площади Фирдоуси рядом с посольством России.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день в сети появились кадры разрушенной начальной школы для девочек. На видео было запечатлено двухэтажное здание. Одна из его частей почти полностью обвалилась, от другой валил черный дым. Представитель Армии обороны Израиля Надава Шошани заявил, что у него нет данных об ударе ВВС Израиля или США по школе в Иране.

