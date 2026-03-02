Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

11:52, 2 марта 2026Мир

В Иране подсчитали число жертв от атак Израиля и США

Красный полумесяц: Не менее 555 человек погибли в Иране от атак США и Израиля
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Не менее 555 человек погибли в Иране от атак США и Израиля. Число жертв американо-израильских ударов подсчитал иранский Красный полумесяц, заявление опубликовано в Telegram-канале.

«К настоящему моменту 131 городской округ подвергся атакам, в результате которых, к сожалению, погибли 555 соотечественников», — говорится в сообщении.

Ранее агентство ISNA заявило, что США и Израиль нанесли удары по Ирану в момент утренней молитвы. Согласно информации агентства, новые удары произошли рано утром в восточном, западном и южном районах Тегерана «одновременно с утренним призывом к молитве».

