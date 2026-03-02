В Иране заявили об атаке на руководство Израиля

Tasnim: Руководство Израиля находится под ударами Ирана

Иранские военные в настоящий момент атакуют руководство Израиля. Об этом сообщает центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия», передает РИА Новости со ссылкой на Tasnim.

«Руководство сионистского режима находится под ракетными ударами Ирана», — утверждается в публикации.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако информированный израильский источник опроверг эту информацию.

При этом Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали дом исполняющего обязанности (и.о.) верховного лидера Ирана Ализеры Арафи.