В Кремле анонсировали разговор Путина по ситуации в Иране

Песков: Путин проведет международный телефонный разговор по ситуации в Иране

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник, 2 марта, международный телефонный разговор по ситуации в Иране. Звонок анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Идут встречи, совещания внутренние и международные телефонные разговоры. Как минимум один. Я думаю, мы в середине дня поделимся информацией о нем. Связано это, естественно, с ситуацией вокруг Ирана», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

С кем именно созвонится президент России, не уточняется.

Ранее Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Совещание прошло в формате видеоконференции.