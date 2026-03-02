В Кремле высказались о контактах с Ираном и странами региона

Песков: Россия в постоянном контакте с Ираном и странами Персидского залива

Россия находится в постоянном контакте с руководством Ирана и странами Персидского залива. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы в контакте с руководством Ирана, а также с государствами, которые затронуты конфликтом, в том числе с государствами Персидского залива», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что российская сторона выражает разочарование из-за того, что на фоне сообщений о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии.

Ранее в МИД России заявили, что Москва настаивает на скорейшем переводе ситуации вокруг Иран в плоскость политико-дипломатического решения. В ведомстве подчеркнули, что Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.