Экономика
14:26, 2 марта 2026Экономика

В Москве началась типичная мартовская погода

Синоптик Тишковец: Над Москвой воцарился теплый сектор антициклона
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве наступила типично мартовская погода, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице в понедельник, 2 марта, синоптическая ситуация определяется теплым сектором атлантического циклона. Небо на 90-100 процентов прикрыто высоко-кучевыми облаками на высоте 2,5 тысячи метров и более. Осадков при этом нет, в воздухе повисла дымка, видимость из-за которой составила семь километров. Ветра нет, влажность составляет 97 процентов. Атмосферное давление держится на уровне 744,4 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха составляет плюс 0,6 градуса.

В течение дня метеоусловия будут определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная погода. Кратковременные осадки в виде дождя, вечером переходящего в мокрый снег. Ветер будет дуть западный, северо-западный скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха будет держаться на уровне плюс 1-4 градуса Цельсия. Показания барометров будут слабо падать и составят 743 миллиметра ртутного столба.

Во вторник, 3 марта, в тылу циклона похолодает. Будет облачно, пройдет кратковременный снег, ожидается гололедица. Ветер северной четверти 4-9 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток составит около 0 градусов, вечером ожидаются заморозки.

Ранее стало известно, что Коньково оказался районом столицы с самыми высокими сугробами. Там они достигли высоты в 91 сантиметр.

    Обсудить
