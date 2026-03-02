В России объявили о подготовке к возобновлению полетов на Ближний Восток

Минтранс: Авиакомпании РФ начали подготовку к полетам на Ближний Восток

В России объявили о подготовке авиакомпаний к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства транспорта РФ.

В ведомстве сообщили, что в его ситуационном центре прошло совещание, посвященное полетам в государства региона. В нем приняли участие представители российского МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, Российского союза туристической индустрии (РСТ), отечественных и зарубежных авиакомпаний.

«Наибольшее количество организованных туристов сейчас находятся в ОАЭ — более 20 тысяч человек. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте суммарно более 500 путешествующих российских граждан», — заявили в Минтрансе. На совещании авиакомпаниям было поручено начать активно наращивать провозные емкости и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов. «Особое внимание уделили ценовой политике — повышенный спрос после разблокировки направлений не должен стать причиной для спекулятивного роста цен», — рассказали представители ведомства.

Уточняется, что закрыли свое воздушное пространство Израиль, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия. Всего было отменено 216 рейсов в Россию и обратно, оформлены возвраты десяти тысяч билетов, заключили в министерстве.

