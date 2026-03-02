В России отреагировали на объявление Макроном увеличения ядерного арсенала Франции

Новиков: Желание Франции нарастить ядерный арсенал может создавать угрозы для РФ

Желание Франции нарастить ядерный арсенал может создавать угрозы для национальной безопасности России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на объявление французским президентом Эммануэлем Макроном увеличения ядерного арсенала.

«Если бы в истории Франции не было длительного периода колониальных практик и попыток уже в последние десятилетия играть роль одной из неоколониальных держав, тогда можно было бы сравнительно спокойно и рассудительно относиться к этим его заявлениям. Ибо на фоне растущей турбулентности, на фоне сложных международных процессов, конечно, возникает вопрос о способности тех или иных стран защищать свой суверенитет», — объяснил Новиков.

Но поскольку Франция отметилась в колониальных и неоколониальных практиках, является частью агрессивного блока НАТО, занимает не самую мягкую позицию в отношении России, намерение французских властей продолжать наращивать ядерный арсенал мы можем расценивать как явление, которое способно создавать угрозы для национальной безопасности России Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала из-за рисков конфликтов в мире. По его словам, Франция вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания» и нужно мыслить в масштабах всего европейского континента.

