В России спрогнозировали сценарий Украины в Иране

Сенатор Климов: В Иране все пойдет по сценарию Украины

Запад пытается работать в Иране через недовольных, как в России. Об этом заявил «Царьграду» сенатор Андрей Климов.

По его словам, иранское общество устало от многолетних санкций, есть люди, которым это не нравится. «И Запад пытается работать через недовольных, прямо как в России, по шаблонам и калькам ЦРУ. Цель — смена режима в Иране», — считает сенатор.

Климов предположил, что для Вашингтона это не столько большая война в самом Иране, сколько очередной госпереворот. Однако, отметил он, все будет не так просто. «Скорее, все пойдет по сценарию Украины. Раскол, распад страны, гражданская война. Еще более близкий пример — Ирак, в котором Штаты так и не смогли создать лояльное себе да еще и могущее удержаться у власти правительства», — спрогнозировал он.

По мнению Климова, урегулировать ситуацию могут только другие страны Ближнего Востока. «Если соседи Ирана надавят на него, власти страны, почувствовав, что оказались в одиночестве, могут пойти на компромиссы и уступки Штатам. Похоже, именно это Трампу и нужно», — сказал он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. В ответ Иран начал серию атак на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Ударам подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.

2 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о смерти всего высшего руководства Ирана и руководителей союзных террористических организаций. В рамках проведенных операций были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, начальник Генерального штаба Абдул-Рахим Мусави, бывший начальник Генерального штаба Хосейн Салами, глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид, командующий военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде и командующий корпусом «Сирия — Ливан» сил «Аль-Кудс» Хосейн Махдави.