14:32, 2 марта 2026Силовые структуры

В российском регионе сотрудники ДПС обнаружили у водителя 18 золотых слитков

В Подмосковье осудят водителя, перевозившего золото на 40 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Подмосковье осудят водителя, перевозившего золото на 40 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он обвиняется по статье 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, Цуй Бо совместно с соучастниками, действуя по предварительному сговору, по разработаному ими преступному плану, в неустановленном месте приобрели драгоценные металлы и кустарно изготовили из них 18 золотых слитков на сумму более 40 миллионов рублей.

В процессе перевозки слитков автомобиль остановили сотрудники ДПС и в ходе досмотра изъяли драгоценные металлы.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что четверо россиян лишились янтаря на 96 миллионов рублей.

