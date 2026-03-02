В российском регионе сотрудники ДПС обнаружили у водителя 18 золотых слитков

В Подмосковье осудят водителя, перевозившего золото на 40 млн рублей

В Подмосковье осудят водителя, перевозившего золото на 40 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он обвиняется по статье 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, Цуй Бо совместно с соучастниками, действуя по предварительному сговору, по разработаному ими преступному плану, в неустановленном месте приобрели драгоценные металлы и кустарно изготовили из них 18 золотых слитков на сумму более 40 миллионов рублей.

В процессе перевозки слитков автомобиль остановили сотрудники ДПС и в ходе досмотра изъяли драгоценные металлы.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что четверо россиян лишились янтаря на 96 миллионов рублей.