В сети оценили лицо российской модели после пластики словами «50 оттенков Олега Монгола»

Лицо российской блогерши и модели Виктории (фамилия неизвестна) после пластики оценили в сети словами «50 оттенков Олега Монгола». Кадрами она поделилась в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 432 тысячи подписчиков.

Юзерша с никнеймом esposito_vikki разместила ролик, на котором запечатлела все стадии реабилитации после коррекции внешности у хирурга Дениса Кондратьева. Так, на кадрах манекенщица предстала с отекшим и покрытым гематомами лицом, а также зауженными глазами и перебинтованной головой.

Видео стало вирусным и набрало 1,5 миллиона просмотров. «50 оттенков Олега Монгола», «Телекомпания ВИД представляет...», «Когда поела соленых огурчиков на ночь», «Со мной так бомжи здороваться начали и улыбаться при виде меня», «После таких отеков любое нормальное лицо будет нравиться», — высмеяли девушку пользователи.

Ранее в феврале 53-летняя женщина раскрыла неожиданные последствия неудачной пластики. Жительница Коннектикута Вера Шагас рассказала, что решилась на глубокую подтяжку лица в Бразилии за 35 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей).