В Совфеде ответили на слова Макрона об увеличении ядерных боеголовок у Франции

Косачев заявил, что Франция в открытую увеличивает свой ядерный потенциал

Франция в открытую увеличивает свой ядерный потенциал. Стране нужно участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в своем Telegram-канале сенатор Совфеда Константин Косачев.

«В открытую Франция вооружается и увеличивает свой ядерный потенциал, не участвуя при этом ни в каких соглашениях по ограничению стратегических вооружений. Секретить количество боеголовок означает отсутствие какой-либо международной верификации», — пояснил он.

Сенатор также отметил, что Франция является постоянным членом Совбеза ООН, согласно уставу которого она несет особую ответственность за мир и безопасности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала из-за рисков конфликтов в мире. По его словам, Париж вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания», и нужно мыслить в масштабах всего европейского континента.