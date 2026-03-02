Реклама

12:29, 2 марта 2026

В США назвали одну страну следующей целью после Ирана

Сенатор Грэм назвал Кубу следующей целью США после Ирана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Куба станет следующей целью США после Ирана, ее дни сочтены. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире телеканала Fox News.

«Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены. Иранский режим вот-вот развалится», — рассказал он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен заявил, что удары США по Ирану станут величайшей ошибкой в истории государства. По его словам, военный конфликт на Ближнем Востоке стал предсказуемой катастрофой, поскольку объективность размылась, а милитаризм превознесли как патриотизм.

До этого члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мему возмутили слова Франции, Германии и Великобритании о действиях Ирана в ответ на удары США. По его словам, все больше государств с ядерным вооружением присоединяются к конфликту.

