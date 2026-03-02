Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:41, 2 марта 2026Культура

Волочкова назвала Джабраилова хорошим и светлым человеком

Балерина Волочкова назвала бизнесмена Джабраилова хорошим человеком
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова назвала бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова яркой личностью и светлым человеком. Ее слова передает «Газета.Ru».

Артистка заявила, что их с Джабраиловым связывали дружеские отношения с 1998 года. «Он очень хороший друг, он хороший человек, яркая личность. Очень смелый всегда был в высказываниях», — поделилась танцовщица.

По словам Волочковой, Джабраилов был позитивным и светлым человеком, а также обладал невероятным чувством юмора. Она отметила, что бизнесмен любил женщин и умел делать тонкие комплименты.

«То, что привело его к такой трагедии, должно было быть очень серьезным или очень принципиальным. Потому что я знаю Умара как принципиального человека», — подчеркнула Волочкова. Случившееся с Джабраиловым она назвала большой трагедией и утратой.

О смерти Джабраилова стало известно ранее 2 марта. Бывшего сенатора госпитализировали из отеля в тяжелом состоянии. Врачи пытались реанимировать его около получаса, но спасти так и не смогли. У бизнесмена диагностировали отек мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Народ исламского мира жаждет мести». В США испугались объявленного Ираном джихада. Приведет ли он к волне террора по всему миру?

    Стало известно о планах Саудовской Аравии ответить на атаки Ирана

    Россияне продолжили отпуск на пляжах атакованного Ираном Дубая и попали на видео

    Израиль ликвидировал главу разведки «Хезболлы»

    Раскрыта сумма самого большого долга за коммуналку в России

    Появились версии о завещании Джабраилова

    Врачи спасли москвича с толкушкой для картофеля в заднем проходе

    В России прекратилось обновление таксопарков из-за отсутствия автомобилей

    Стали известны новые подробности об отношениях жены бывшего принца Эндрю с Эпштейном

    Блогерша из России вновь затмила иностранцев на американской премии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok