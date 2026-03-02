Волочкова назвала Джабраилова хорошим и светлым человеком

Балерина Волочкова назвала бизнесмена Джабраилова хорошим человеком

Балерина Анастасия Волочкова назвала бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова яркой личностью и светлым человеком. Ее слова передает «Газета.Ru».

Артистка заявила, что их с Джабраиловым связывали дружеские отношения с 1998 года. «Он очень хороший друг, он хороший человек, яркая личность. Очень смелый всегда был в высказываниях», — поделилась танцовщица.

По словам Волочковой, Джабраилов был позитивным и светлым человеком, а также обладал невероятным чувством юмора. Она отметила, что бизнесмен любил женщин и умел делать тонкие комплименты.

«То, что привело его к такой трагедии, должно было быть очень серьезным или очень принципиальным. Потому что я знаю Умара как принципиального человека», — подчеркнула Волочкова. Случившееся с Джабраиловым она назвала большой трагедией и утратой.

О смерти Джабраилова стало известно ранее 2 марта. Бывшего сенатора госпитализировали из отеля в тяжелом состоянии. Врачи пытались реанимировать его около получаса, но спасти так и не смогли. У бизнесмена диагностировали отек мозга.