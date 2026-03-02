Врачи рассказали о неожиданной пользе сна в носках

Дерматолог Федоненко: В носках человек засыпает на 15 минут быстрее

У сна в носках есть ряд неожиданных преимуществ, заявили дерматолог Элеонора Федоненко и ортопед Неля Лобкова. О них врачи рассказали в беседе с Yahoo.

По словам Федоненко, носки можно надевать, чтобы стимулировать естественный цикл терморегуляции, возникающий, когда человек согревает ноги. «Исследования показали, что люди, согревшие ноги, засыпают примерно на 15,02 минуты быстрее, чем те, у кого замерзли конечности», — объяснила она. Для улучшения качества сна дерматолог посоветовала выбирать свободные носки из натуральных тканей, пропускающих воздух и обеспечивающих тепло — хлопка и кашемира.

Лобкова добавила, что сон в носках также может помочь защитить кожу от огрубения и сухости. Однако, как отметила ортопед, во избежание отеков спать в носках не рекомендуется курильщикам и людям с нарушениями кровообращения, вызванными заболеваниями периферических артерий и сахарным диабетом.

Ранее врач-сомнолог Максим Новиков предупредил россиян о последствиях хронического недосыпа. По его словам, недостаток ночного отдыха повышает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.