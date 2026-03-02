Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:29, 2 марта 2026Забота о себе

Врачи рассказали о неожиданной пользе сна в носках

Дерматолог Федоненко: В носках человек засыпает на 15 минут быстрее
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Towfiqu ahamed barbhuiya / Shutterstock / Fotodom

У сна в носках есть ряд неожиданных преимуществ, заявили дерматолог Элеонора Федоненко и ортопед Неля Лобкова. О них врачи рассказали в беседе с Yahoo.

По словам Федоненко, носки можно надевать, чтобы стимулировать естественный цикл терморегуляции, возникающий, когда человек согревает ноги. «Исследования показали, что люди, согревшие ноги, засыпают примерно на 15,02 минуты быстрее, чем те, у кого замерзли конечности», — объяснила она. Для улучшения качества сна дерматолог посоветовала выбирать свободные носки из натуральных тканей, пропускающих воздух и обеспечивающих тепло — хлопка и кашемира.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

Лобкова добавила, что сон в носках также может помочь защитить кожу от огрубения и сухости. Однако, как отметила ортопед, во избежание отеков спать в носках не рекомендуется курильщикам и людям с нарушениями кровообращения, вызванными заболеваниями периферических артерий и сахарным диабетом.

Ранее врач-сомнолог Максим Новиков предупредил россиян о последствиях хронического недосыпа. По его словам, недостаток ночного отдыха повышает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскритиковали операцию США и Израиля в Иране. Кто рискнул выступить против Трампа и «Евротройки»?

    Отелям в Дубае поручили продлить проживание застрявших из-за отмен рейсов туристов

    Умер отец телеведущего Александра Гордона

    Кувейт задержал пилота сбитого американского истребителя

    Выселенные из отелей ОАЭ россияне переночевали на парковке

    Нежелание россиян тратить сбережения объяснили

    Месси сравнялся с Пеле по числу голов со штрафных

    Обнародованы подробности о подозреваемом в похищении ребенка в Смоленске

    Врачи рассказали о неожиданной пользе сна в носках

    Израиль начал операцию в Ливане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok