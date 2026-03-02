Заболевшая раком четвертой стадии юмористка раскрыла свое состояние

Заболевшая раком юмористка Магда Шубански сообщила, что вышла в ремиссию

Известная австралийская юмористка Магда Шубански, заболевшая раком четвертой стадии, сообщила, что вышла в ремиссию. Об этом пишет Sky News.

«Хочу поделиться фантастической новостью. Я прошла химиотерапию и теперь в ремиссии», — раскрыла Шубански свое состояние. Комикесса поблагодарила подписчиков за то, что они поддерживали ее в процессе лечения и назвала невероятными медиков, которые ее лечили.

При этом юмористка подчеркнула, что ее текущее состояние нельзя считать полным выздоровлением. «Но, так как у меня сейчас ремиссия, есть надежда, что мой организм сможет сдерживать рак в течение достаточно долгого времени», — пояснила она.

Уточняется, что Шубански рассказала поклонникам об онкологическом заболевании в мае 2025 года. Юмористка объявила, что у нее обнаружили лимфому четвертой стадии.

Ранее стало известно, что звезде американской версии популярного телешоу «Холостяк» Кэти Терстон, у которой нашли рак груди, удалят молочные железы. Она назвала предстоящее хирургическое вмешательство очень важным этапом своего лечения.

