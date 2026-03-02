Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:37, 2 марта 2026Интернет и СМИ

Заболевшая раком четвертой стадии юмористка раскрыла свое состояние

Заболевшая раком юмористка Магда Шубански сообщила, что вышла в ремиссию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: James Gourley / Getty Images for TV WEEK Logie Awards

Известная австралийская юмористка Магда Шубански, заболевшая раком четвертой стадии, сообщила, что вышла в ремиссию. Об этом пишет Sky News.

«Хочу поделиться фантастической новостью. Я прошла химиотерапию и теперь в ремиссии», — раскрыла Шубански свое состояние. Комикесса поблагодарила подписчиков за то, что они поддерживали ее в процессе лечения и назвала невероятными медиков, которые ее лечили.

При этом юмористка подчеркнула, что ее текущее состояние нельзя считать полным выздоровлением. «Но, так как у меня сейчас ремиссия, есть надежда, что мой организм сможет сдерживать рак в течение достаточно долгого времени», — пояснила она.

Уточняется, что Шубански рассказала поклонникам об онкологическом заболевании в мае 2025 года. Юмористка объявила, что у нее обнаружили лимфому четвертой стадии.

Ранее стало известно, что звезде американской версии популярного телешоу «Холостяк» Кэти Терстон, у которой нашли рак груди, удалят молочные железы. Она назвала предстоящее хирургическое вмешательство очень важным этапом своего лечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подорвали один из ключевых аргументов в пользу войны». В США раскрыли неожиданную информацию об атаке на Иран

    Российскую студентку залили перцовкой в общежитии за просьбу не шуметь

    Россия заняла Круглое

    Детали иранских ударов по объектам США на Ближнем Востоке раскрыли

    Иран заявил об атаках на Тель-Авив

    Бывший тренер «Динамо» раскрыл размер своей пенсии

    Иран атаковал один из крупнейших НПЗ в мире

    В российском регионе тысячи людей остались без воды на неделю

    Заболевшая раком четвертой стадии юмористка раскрыла свое состояние

    Стало известно время вылета первого рейса из ОАЭ в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok