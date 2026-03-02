Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:41, 2 марта 2026Мир

Захарова обвинила Запад в гибели 140 девочек в Иране

Захарова заявила, что Запад принес 140 иранских школьниц в жертву войне
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Запад принес 140 иранских школьниц в жертву войне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «360».

Таким образом она прокомментировала слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «новой надежде» народа Ирана после удара Соединенных Штатов и Израиля по школе для девочек в иранском городе Минабе.

«Это после чего у народа Ирана появляется новая надежда? После того, как 140 девочек были буквально сакрально принесены в жертву этой страшной, беспрецедентной, трагической ситуации, этой бойни, этим силам зла?», — отметила дипломат.

Ранее мощный ракетный удар Ирана по штаб-квартире Пятого флота США сняли на видео. До этого стало известно, что два сотрудника Министерства войны США пострадали в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата по отелю в Бахрейне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США впервые ударили по Ирану ракетой PrSM. Что о ней известно и почему ее назвали «уничтожителем» российских С-400?

    Крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии «под чужим флагом» атаковал Израиль

    Описана стратегия Ирана по ведению войны

    Звезда «Глухаря» вернулась на первом за три дня рейсе из ОАЭ в Россию

    В США сделали громкое заявление о флоте Ирана в Оманском заливе

    На Западе резкий рост цен на нефть назвали «плохой новостью» для Украины

    Захарова обвинила Запад в гибели 140 девочек в Иране

    Россиянам рассказали, что посмотреть в городе Торопце за выходные

    На Западе напомнили о России после заявления Британии, Франции и Германии

    Над Киевом раздались мощные взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok