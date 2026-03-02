Реклама

17:35, 2 марта 2026

Захарова прокляла фон дер Ляйен за слова об Иране

Захарова назвала сатанизмом слова фон дер Ляйен о новой надежде для народа Ирана
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанизмом (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о новой надежде для народа Ирана. Соответствующий пост дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«Вот он, сатанизм во всей красе. Смотрите и не отворачивайтесь. Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у "народа Ирана появилась новая надежда"?» — заявила она.

Захарова подчеркнула, что проклят будет и тот, кто совершил «ритуальное жертвоприношение силам зла», и тот, кто увидел в нем «новую надежду».

Так она отреагировала на слова главы ЕК о том, что у «угнетенного народа Ирана» появилась надежда и Европа решительно поддерживает его право самому определять свое будущее.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что устойчивое разрешение кризиса вокруг Ирана возможно только дипломатическим путем. Это означает, по ее словам, заслуживающий доверия переходный период для Ирана, окончательную остановку ядерной и баллистической программ и прекращение дестабилизирующей деятельности в регионе.

