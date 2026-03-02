Реклама

14:11, 2 марта 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о возможной отмене нового раунда переговоров по Украине

Зеленский: Из-за ситуации в Иране подтвердить новый раунд переговоров невозможно
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Из-за сложившейся вокруг Ирана ситуации проведение нового раунда переговоров по Украине оказалось под вопросом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

Встреча делегаций России, США и Украины планировалась в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Она предполагалась в период с 5 по 8 марта.

«Пока из-за этих боевых действий (...) мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто не отменял встречу. Встреча должна быть. (...) И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен», — сообщил Зеленский журналистам.

1 марта стало известно о возгорании в районе порта в Абу-Даби. Оно началось в результате ракетного обстрела.

