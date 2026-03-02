Реклама

Культура
23:56, 2 марта 2026Культура

Звезда «Глухаря» вернулась на первом за три дня рейсе из ОАЭ в Россию

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Среди вернувшихся на первом за три дня рейсе из ОАЭ в Россию оказалась звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам актрисы, ее рейс 28 февраля отменили за час до посадки из-за взрывов и закрытия воздушного пространства. В итоге ей пришлось задержаться в стране — питание и проживание в отеле, по ее словам, оплатила авиакомпания.

Артистка подчеркнула, что все эти дни паники не замечала, а персонал местных отелей и авиакомпании сработал четко и слаженно.

Однако, по словам вернувшихся, в ОАЭ еще остается довольно много российских туристов. Следующие рейсы в Москву могут отправить уже в ближайшие дни.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь, телеканал Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

