13:48, 2 марта 2026

Звезда «Уэнсдэй» поддержала бельевой тренд на премии SAG

Актриса Дженна Ортега поддержала тренд на наряды в бельевом стиле на премии SAG
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Дженна Ортега в откровенном наряде посетила Премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Снимки с мероприятия публикует Elle.

Звезда «Уэнсдэй» поддержала тренд на наряды в бельевом стиле, появившись на ковровой дорожке в атласном платье Christian Cowan с кружевной отделкой. Стилисты дополнили образ знаменитости светлыми чулками.

Известно, что тренд на бельевой стиль не сдает позиции уже несколько лет — в моде снова полупрозрачные ткани, кружево и спущенные или выглядывающие бретели.

В октябре Дженна Ортега также оголила грудь на ковровой дорожке. 23-летняя знаменитость посетила премию Imagemaker Awards журнала InStyle в лиловом кружевном платье с V-образным декольте.

