Аналитик рассказал о судьбе Ирана через пять недель

Аналитик Риттер: США рассчитывали, что война в Иране продлится несколько недель

Чтобы разрушить военные планы Соединенных Штатов и выстоять в конфликте, Ирану необходимо продержаться пять недель. К такому выводу пришел военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Конфликт в Иране не закончится быстро. Это будет затяжной конфликт. Иран к этому готов, они к этому готовы, и у них есть план. А у США, знаете ли, ни один план не выдерживает первого столкновения с противником», — отметил эксперт.

Как спрогнозировал Риттер, из-за ограниченности запасов боеприпасов Штаты не смогут вести интенсивные боевые действия долгое время. Аналитик считает, что США рассчитывали, что война в Иране продлится несколько недель. Таким образом, если боевые действия будут продолжаться пять недель, у Штатов закончатся боеприпасы. Значит, Ирану нужно продержаться это время.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что военная операция против Ирана продлится менее четырех недель. В свою очередь, американист Константин Суховерхов заявил, что кончина верховного лидера Ирана Али Хаменеи не является конечной задачей операции США и Израиля против Исламской Республики.

До этого востоковед Иван Бочаров высказал мнение, что Иран намерен превратить конфликт с США и Израилем в затяжной и сделать его постоянным фактором на Ближнем Востоке.