Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 3 марта 2026Интернет и СМИ

Бутылка с соусом едва не стала причиной непомерных расходов

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Impossible_Dig_1860 рассказал об опечаливших его переменах в работе холодильника. По словам мужчины, в какой-то момент он заметил, что техника практически перестала выполнять свои функции.

«Примерно неделю назад я заметил, что напитки в холодильнике остаются достаточно теплыми, а продукты остаются свежими куда меньшее время, чем должны бы. Нет, ничего полностью не испортилось, но что-то определенно было не так. Я понизил температуру, надеясь, что это поможет, но это не помогло. В течение следующих нескольких дней я окончательно уверился, что холодильник выходит из строя», — написал автор.

Материалы по теме:
В России введут сбор на ноутбуки и телефоны. Уже в 2026 году техника резко подорожает. На сколько?
В России введут сбор на ноутбуки и телефоны.Уже в 2026 году техника резко подорожает. На сколько?
21 ноября 2025
«Мы заплатили временем и комфортом» Россияне стали чаще переезжать в новостройки без отделки. Как они в них живут?
«Мы заплатили временем и комфортом»Россияне стали чаще переезжать в новостройки без отделки. Как они в них живут?
24 декабря 2025
Как сэкономить на коммуналке? Законные способы меньше платить за воду, свет и отопление
Как сэкономить на коммуналке?Законные способы меньше платить за воду, свет и отопление
20 февраля 2026

Он начал мысленно готовиться к серьезным незапланированным расходам и даже поискал модели на замену и проверил цены. Наконец, он смирился с будущими тратами и решил почистить технику перед заменой, вытащив все изнутри.

«И тут я заметил кое-что странное. Пластиковая бутылка с соусом в дверце была чуть выше, чем нужно, — она держала ее приоткрытой примерно на полсантиметра. Не так много, чтобы заметить с первого взгляда, но вполне достаточно, чтобы теплый воздух медленно проникал внутрь. Холодильник практически работал без остановки, пытаясь оставаться холодным, пока я планировал его заменить. Я передвинул бутылку в другое место, и дверца наконец-то закрылась как следует», — рассказал мужчина.

Ранее мужчина превратил уборку холодильника в игру и столкнулся с «гнилостным запахом смерти». Он бросал плотно закрытые контейнеры с испортившимися продуктами в стоящее в паре метров от него ведро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угрозы Ирана, новые удары по ОАЭ и атака Израиля под чужим флагом на Саудовскую Аравию. Что происходит на Ближнем Востоке?

    Аналитик рассказал о судьбе Ирана через пять недель

    Иран атаковал баллистическими ракетами военные базы в трех странах

    Находящихся в Эр-Рияде американцев призвали укрыться в безопасном месте

    Женщина одновременно вышла замуж за двух иностранцев

    Бутылка с соусом едва не стала причиной непомерных расходов

    Названо неожиданное значение гибели Хаменеи

    США направили самолеты-заправщики на Ближний Восток

    Гигантскую опухоль нашли у беременной в российском регионе

    Трамп сделал новое эмоциональное заявление об Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok