Бутылка с соусом едва не стала причиной непомерных расходов

Пользователь Reddit с ником Impossible_Dig_1860 рассказал об опечаливших его переменах в работе холодильника. По словам мужчины, в какой-то момент он заметил, что техника практически перестала выполнять свои функции.

«Примерно неделю назад я заметил, что напитки в холодильнике остаются достаточно теплыми, а продукты остаются свежими куда меньшее время, чем должны бы. Нет, ничего полностью не испортилось, но что-то определенно было не так. Я понизил температуру, надеясь, что это поможет, но это не помогло. В течение следующих нескольких дней я окончательно уверился, что холодильник выходит из строя», — написал автор.

Он начал мысленно готовиться к серьезным незапланированным расходам и даже поискал модели на замену и проверил цены. Наконец, он смирился с будущими тратами и решил почистить технику перед заменой, вытащив все изнутри.

«И тут я заметил кое-что странное. Пластиковая бутылка с соусом в дверце была чуть выше, чем нужно, — она держала ее приоткрытой примерно на полсантиметра. Не так много, чтобы заметить с первого взгляда, но вполне достаточно, чтобы теплый воздух медленно проникал внутрь. Холодильник практически работал без остановки, пытаясь оставаться холодным, пока я планировал его заменить. Я передвинул бутылку в другое место, и дверца наконец-то закрылась как следует», — рассказал мужчина.

Ранее мужчина превратил уборку холодильника в игру и столкнулся с «гнилостным запахом смерти». Он бросал плотно закрытые контейнеры с испортившимися продуктами в стоящее в паре метров от него ведро.