17:41, 3 марта 2026Из жизни

Быстрая реакция беременной женщины спасла мужа от смерти

Беременная американка спасла мужа во время сердечного приступа
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: WSOC – TV / New York Post

В США беременная женщина спасла мужа от смерти во время сердечного приступа. Об это сообщает New York Post.

39-летний Брэндон Уитфилд из Северной Каролины был дома вместе с женой Анджелой, находившейся на третьем месяце беременности, ел морковный торт и готовился смотреть хоккейный матч. Посередине разговора мужчина вдруг замолчал и начал клониться вперед. Сначала Анджела подумала, что он шутит, но потом поняла, что что-то не так.

Женщина много лет работала ассистентом врача. Она сразу же вызвала скорую и начала делать мужу искусственное дыхание. Благодаря быстрой реакции жены, Брэндона благополучно доставили в больницу, где выяснилось, что у него редкое заболевание сердца, о котором он не знал. «Никогда в жизни не думала, что придется реанимировать собственного мужа. Я думала, что стану вдовой», — рассказала американка о пережитом.

В итоге Брэндон поправился, однако ему придется пожизненно соблюдать строгую диету. В частности, ему пришлось исключить из рациона морковные торты. «То, что ты молод и в хорошей физической форме, не значит, что у тебя не может быть проблем с сердцем», — прокомментировал случившееся с ним Брэндон. Мужчина назвал настоящим чудом, что приступ случился у него именно тогда, когда рядом была жена.

Ранее в Таиланде беременная жительница провинции Накхоннайок спасла кота от напавшего на него четырехметрового питона. Она стала осторожно разматывать обвившуюся вокруг питомца змею, и в итоге смогла освободить его.

