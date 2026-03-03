Депутаты поддержали идею минимальных цен на картофель

Оглоблина: Госдума поддерживает идею установить минимальные цены на картофель

Госдума поддерживает идею установить минимальные закупочные цены на картофель для розницы. Об этом заявила замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, ее цитирует «Коммерсантъ».

Ранее Картофельный союз предложил ввести минимальную закупочную цену на картофель для торговых сетей на уровне 30-60 рублей за килограмм. Авторы инициативы объяснили, что запрет на продажу картофеля по слишком низким ценам позволит производителям избежать провалов в доходах в годы хорошего урожая. Торговые сети могли бы закупать 80 процентов урожая картофеля по минимальной цене, а оставшиеся 20 процентов фермеры продавали бы на спотовом рынке или через аукционы, но также по цене, равной или превосходящей минимальную.

«Низкие цены при перепроизводстве — это демотивирующий фактор для сельскохозяйственного производителя», — согласилась Оглоблина.

Из-за перепроизводства происходит снижение рентабельности продаж. Минимальные же цены позволят поддержать доходность предприятий по производству картофеля, а также сделают их продукцию более доступной для потребителя. Еще эффективнее было бы установить минимальные цены и их диапазон под разные виды картофеля.

В январе самые низкие цены на картофель зафиксировали в Мордовии (32 рубля за килограмм), Брянской области (33 рубля) и Башкирии (35 рублей).