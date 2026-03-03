Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:37, 3 марта 2026Забота о себе

Диетолог сравнила пользу и вред разных видов хлеба

Диетолог Трэверс назвала хлеб на закваске самым полезным
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jan Woitas / ZB / Globallookpress.com

В зависимости от вида и способа приготовления хлеб может иметь противоположенные свойства, заявила диетолог Джо Трэверс. Пользу и вред от разновидностей этого продукта она сравнила во время беседы с HuffPost.

Трэверс назвала самым полезным хлеб из цельного зерна или на закваске. По ее словам, цельнозерновые виды помогают поддерживать здоровье кишечника и сердечно-сосудистой системы за счет высокого содержания клетчатки. Хлеб же на закваске лучше усваивается и мягче благоприятно влияет на пищеварение.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

При этом диетолог отметила, что белый хлеб из рафинированной муки имеет меньше питательных веществ и может провоцировать сильные скачки уровня сахара в крови. При этом она подчеркнула, что необязательно исключать этот продукт из рациона — достаточно есть его реже или в меньшем количестве.

Ранее тренер-нутрициолог Ольга Яблокова посоветовала есть кабачки и цуккини для сохранения молодости и здоровья. По ее словам, овощ полезен для пищеварения, сосудов, сердца и способствует выработке коллагена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их раскритиковали соотечественники?

    Стоимость нефти подскочила до максимума с лета 2024 года

    Открыт метод борьбы с метастазами в головном мозге

    50 тысяч пчел сожгли заживо на пасеке

    В России отказались от стандартного веса в новом ГОСТе на хлеб

    Американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока»

    Россияне заявили о пользе психотерапии для построения отношений

    Иран раскрыл свои разведданные

    Ветеран ФСБ России раскрыл нюанс дистанционных подрывов со смертниками

    В России высказались о влиянии закрытия Ормузского пролива на экономику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok