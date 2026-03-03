Реклама

Силовые структуры
16:24, 3 марта 2026Силовые структуры

Экс-полицейский подбросил россиянину наркотики по просьбе его жены и попался

В Подмосковье будут судить экс-полицейского за подброшенные наркотики
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Одинцовский городской суд Московской области приступил к рассмотрению уголовного дела о подброшенных наркотиках в отношении экс-сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину обвиняют в получении взятки, в незаконном хранении наркотических средств, а также в превышении должностных полномочий. По версии следствия, осенью 2014 года женщина предложила ему деньги за задержание супруга с наркотиками.

Тогда фигурант вместе с соучастниками без оснований доставил мужчину в отдел, где в присутствии двух знакомых понятых засунули в его носок героин и тут же его достали. Было возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу. За это его супруга заплатила 800 тысяч рублей.

Мужчину оправдали в 2016 году. За ним признали право на реабилитацию.

Ранее сообщалось, что в Омске сотрудника ДПС с 500 тысячами подписчиков в TikTok задержали.

