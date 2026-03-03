Реклама

Франция направила в ОАЭ истребители для защиты своих военных баз от иранских атак

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Франция направила в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) истребители для защиты своих военных баз от иранских атак. Об этом заявил глава МИД Жан-Ноэль Барро, сообщает BFMTV.

«Эти истребители Rafale и их пилоты мобилизованы для обеспечения безопасности наших объектов. В воскресенье ангар на нашей базе в Эмиратах был поражен беспилотником», — сказал он.

Также Франция разместила в ОАЭ сотни военнослужащих военно-морского флота, военно-воздушных сил и сухопутных войск. Ее истребители Rafale базируются на базе Дафра недалеко от Абу-Даби. По словам министра, они проводят операции по обеспечению безопасности воздушного пространства над французскими базами.

Ранее французский политик и лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал французов выступить против войны на Ближнем Востоке. Он заявил, что гражданам Франции необходимо выступить против и подписать соответствующую петицию.

