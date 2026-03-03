Футболисты «Реала» разочаровались в тренере

Футболисты мадридского «Реала» разочаровались в главном тренере Альваро Арбелоа

Футболисты мадридского «Реала» разочаровались в главном тренере Альваро Арбелоа. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает The Athletic.

Не все игроки команды поддерживают тренера. Отмечается, что отношения Арбелоа с рядом футболистов ухудшились в последний месяц.

При этом сразу после назначения на должность специалист улучшил атмосферу в раздевалке. В частности, Арбелоа удалось наладить контакт с бразильским нападающим Винисиусом Джуниором, до этого конфликтовавшим с руководством «Реала».

2 марта мадридцы под руководством Арбелоа потерпели второе поражение подряд в чемпионате Испании, уступив «Хетафе» со счетом 0:1. В предыдущем туре сливочные проиграли «Осасуне» со счетом 1:2. В данный момент «Реал» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 60 очков в 26 матчах. Отставание команды от лидирующей «Барселоны» составляет 4 очка.

12 января «Реал» уволил с поста главного тренера Хаби Алонсо. Исполняющим обязанности тренера был назначен Арбелоа.