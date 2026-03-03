Юморист Дорохов заявил, что Гарик Хараламов и Катерина Ковальчук ждут ребенка

Юморист Гарик Харламов станет отцом во второй раз. Об этом сообщил его коллега, комик Денис Дорохов в разговоре с Telegram-каналом «Звездач».

Дорохов заявил, что юморист и его супруга актриса Катерина Ковальчук держат информацию о том, что она ждет ребенка, в тайне. «Дети — это прекрасно. Он [Харламов] сейчас приблизился ко мне, у меня двое», — добавил Дорохов.

Харламов и Ковальчук сыграли свадьбу в августе 2024 года. В июне того же года актриса опубликовала фотографию с юмористом, сделанную около ЗАГСа.

До брака с Ковальчук Харламов был дважды женат. Первой супругой юмориста была администратор ночного клуба Юлия Лещенко. В 2013 году комик женился на актрисе Кристине Асмус, в 2014 году у них родилась дочь. В 2020 году супруги объявили о разводе.