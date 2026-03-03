Реклама

05:55, 3 марта 2026Мир

Израиль ударил по зданиям сразу двух телеканалов разных стран

Израиль ударил по зданиям ливанского телеканала и гостелерадиокомпании Ирана
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

В зданиях сразу двух телеканалов разных стран произошли взрывы. Удары были организованы Израилем, так, в Тегеране при содествии Соединенных Штатов было атаковано здание государственной телерадиокомпании Ирана, передает иранское агентство Fars.

«Несколько минут назад США и Израиль нанесли удар по зданию телерадиокомпании Ирана», — указано в заявлении.

Кроме того, армия Израиля ударила по зданию телеканала «Аль-Манар» в пригороде Бейрута, рассказало иранское агентство Tasnim. Это ливанский спутниковый телеканал, который признали террористической организацией в США.

Корреспонденты Al Hadath уточнили, что атака пришлась на штаб-квартиру телеканала, при этом он продолжает вещание.

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что чтобы разрушить военные планы Соединенных Штатов и выстоять в конфликте, Ирану необходимо продержаться пять недель.

