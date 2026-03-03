Реклама

Наука и техника
00:30, 3 марта 2026

Известный препарат неожиданно связали с защитой суставов при остеоартрите

CM: Семаглутид может защищать хрящевую ткань при остеоартрите
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Препарат семаглутид, известный как действующее вещество средств для лечения диабета и снижения веса, может не только уменьшать нагрузку на суставы, но и напрямую защищать хрящевую ткань при остеоартрите. К такому выводу пришли исследователи из Китая и США. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Metabolism (CM).

В экспериментах на мышах ученые обнаружили, что семаглутид снижает разрушение хряща, уменьшает образование костных разрастаний и ослабляет воспаление в суставной оболочке. При этом защитный эффект не объяснялся только снижением массы тела. В контрольной группе животных, которые получали такое же количество пищи и теряли сопоставимый вес, подобной защиты суставов не наблюдалось. Это позволило авторам предположить существование механизма, не связанного напрямую с уменьшением нагрузки на коленный сустав.

Анализ тканей показал, что препарат влияет на метаболизм хондроцитов — клеток, отвечающих за синтез и поддержание хряща. Под действием семаглутида они переключались с менее эффективного способа получения энергии (гликолиза) на более продуктивное окислительное фосфорилирование, что увеличивало выработку АТФ и повышало устойчивость клеток к повреждению.

Чтобы проверить, сохраняется ли эффект у людей, авторы провели небольшое рандомизированное исследование с участием 20 пациентов 50–75 лет с ожирением и остеоартритом. Через 24 недели в группе, получавшей семаглутид в дополнение к стандартной терапии гиалуроновой кислотой, отмечались более низкие показатели боли, улучшение функции колена и признаки утолщения хряща по данным МРТ.

Исследователи подчеркивают, что полученные данные требуют подтверждения в более масштабных клинических испытаниях. Тем не менее работа усиливает представление о том, что препараты класса агонистов GLP-1 могут оказывать метаболическое воздействие непосредственно на ткани сустава.

Ранее ученые выяснили, что смена обуви помогает уменьшить боль при остеоартрозе.

