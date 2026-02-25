Найден простой способ уменьшить боль при артрозе

AIM: Cмена обуви помогает уменьшить боль при остеоартрозе тазобедренного сустава

Простая смена обуви может помочь уменьшить боль при остеоартрозе тазобедренного сустава. К такому выводу пришли авторы рандомизированного клинического исследования, опубликованного в Annals of Internal Medicine (AIM). Ученые оценили, может ли ношение определенного типа обуви стать доступным и неинвазивным способом самоконтроля боли.

В исследовании приняли участие 120 человек с болевым синдромом при артрозе. Участников случайным образом распределили в две группы: одни носили устойчивую поддерживающую обувь, другие — плоскую и гибкую. Обувь нужно было носить не менее шести часов в день на протяжении шести месяцев. Основным показателем была динамика боли при ходьбе по 11-балльной шкале.

Через полгода обе группы продемонстрировали улучшение. При этом плоская гибкая обувь не уступала поддерживающей по снижению боли, а по некоторым показателям — симптомам и качеству жизни — даже показала лучшие результаты. В группе устойчивой обуви, в свою очередь, зафиксировали меньше побочных эффектов.

Авторы подчеркивают, что изменение типа обуви — простая и доступная мера, которую можно использовать в рамках немедикаментозного подхода к лечению остеоартроза. Хотя поддерживающие модели не продемонстрировали явного преимущества, сама корректировка обуви может стать частью стратегии снижения боли без хирургического вмешательства.

Ранее ученые выяснили, что регулярные упражнения дома уменьшают боль в коленях при артрозе.