Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:30, 25 февраля 2026Наука и техника

Найден простой способ уменьшить боль при артрозе

AIM: Cмена обуви помогает уменьшить боль при остеоартрозе тазобедренного сустава
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: GBALLGIGGSPHOTO / Shutterstock / Fotodom

Простая смена обуви может помочь уменьшить боль при остеоартрозе тазобедренного сустава. К такому выводу пришли авторы рандомизированного клинического исследования, опубликованного в Annals of Internal Medicine (AIM). Ученые оценили, может ли ношение определенного типа обуви стать доступным и неинвазивным способом самоконтроля боли.

В исследовании приняли участие 120 человек с болевым синдромом при артрозе. Участников случайным образом распределили в две группы: одни носили устойчивую поддерживающую обувь, другие — плоскую и гибкую. Обувь нужно было носить не менее шести часов в день на протяжении шести месяцев. Основным показателем была динамика боли при ходьбе по 11-балльной шкале.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Через полгода обе группы продемонстрировали улучшение. При этом плоская гибкая обувь не уступала поддерживающей по снижению боли, а по некоторым показателям — симптомам и качеству жизни — даже показала лучшие результаты. В группе устойчивой обуви, в свою очередь, зафиксировали меньше побочных эффектов.

Авторы подчеркивают, что изменение типа обуви — простая и доступная мера, которую можно использовать в рамках немедикаментозного подхода к лечению остеоартроза. Хотя поддерживающие модели не продемонстрировали явного преимущества, сама корректировка обуви может стать частью стратегии снижения боли без хирургического вмешательства.

Ранее ученые выяснили, что регулярные упражнения дома уменьшают боль в коленях при артрозе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    В России резко выросли продажи одного типа машин

    Очевидцы рассказали об обстоятельствах исчезновения девятилетней российской школьницы

    В России оценили требования Украины по возвращению мирных жителей Курской области

    Задержан подозреваемый в гибели восьми китайских туристов подо льдом Байкала

    Пропавшую 24 года назад женщину нашли живой

    На обшивке пассажирского самолета обнаружили пулевое отверстие

    Гору камней показал мужчина ФСБ и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok