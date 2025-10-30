Наука и техника
Назван эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств

Новое исследование, проведенное учеными из Mass General Brigham, показало, что регулярные упражнения дома способны значительно уменьшить боль в коленях у людей с артрозом и повреждением мениска. Работа, опубликованная в New England Journal of Medicine (NEJM), показала: пациенты, выполнявшие 25-минутный комплекс растяжки и укрепления мышц четыре раза в неделю, уже через несколько месяцев сообщали о заметном облегчении боли.

Особенно хорошие результаты наблюдались у тех, кто сочетал домашние упражнения с курсом физиотерапии. Однако, как выяснили исследователи, дополнительное улучшение могло быть связано не столько с методами терапии, сколько с поддержкой и мотивацией, которую пациенты получали при личном общении с физиотерапевтом.

Ученые подчеркивают, что даже простые регулярные упражнения без медикаментов могут стать эффективным и безопасным способом поддерживать здоровье суставов и облегчать хроническую боль.

Ранее ученые создали онлайн-программу тайцзи, которая помогает при хронической боли в коленях из-за остеоартрита.

